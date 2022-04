Découverte du Yaudet Ploulec’h, 4 juillet 2022, Ploulec'h.

Découverte du Yaudet Le Yaudet Devant panneau d’information Ploulec’h

2022-07-04 – 2022-07-04 Le Yaudet Devant panneau d’information

Ploulec’h Côtes d’Armor

Parcours de découverte du patrimoine historique et naturel du lieu : blocs rocheux, vestiges de remparts et de fortifications, corps de garde et de douane village pittoresque avec sa chapelle à la vierge couchée, sa fontaine, la maison du passeur. Prévoir une tenue adaptée aux sorties nature.

+33 2 96 46 32 51 http://www.arssat.info/

Parcours de découverte du patrimoine historique et naturel du lieu : blocs rocheux, vestiges de remparts et de fortifications, corps de garde et de douane village pittoresque avec sa chapelle à la vierge couchée, sa fontaine, la maison du passeur. Prévoir une tenue adaptée aux sorties nature.

Le Yaudet Devant panneau d’information Ploulec’h

dernière mise à jour : 2022-04-20 par