Découverte du Yaudet Le Yaudet Ploulec’h, lundi 1 juillet 2024.

Découverte du Yaudet Le Yaudet Ploulec’h Côtes-d’Armor

Parcours de découverte du patrimoine historique et naturel du site avec ses blocs rocheux, ses vestiges de remparts et de fortifications, son corps de garde et de douane, son village pittoresque avec sa chapelle à la vierge couchée, sa fontaine et la maison du passeur. Durée 3h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-01 14:30:00

fin : 2024-08-26 17:30:00

Le Yaudet Devant panneau d’information

Ploulec’h 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Découverte du Yaudet Ploulec’h a été mis à jour le 2024-04-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose