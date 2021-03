Découverte du vitrail, méthode Tiffany, 24 avril 2021-24 avril 2021, Beaulieu-lès-Loches.

Découverte du vitrail, méthode Tiffany 2021-04-24 – 2021-04-24

Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire Beaulieu-lès-Loches

185 EUR 185 265 Animé par Laurent Bellanger

Stage d’une journée ou d’une journée et demi, ouvert aux débutants.

Réalisation d’un vitrail de style « Tiffany » avec des verres « américains » (Uroboros, Spectrum…). Techniques abordées : Recherche et préparation de votre modèle, coloration et coupe du modèle, coupe du verre, sertissage avec des ailes de cuivre, étamage.

Vous réaliserez :

• En 1 journée un petit vitrail à suspendre ou à poser de 15 x 18 cm de 10 à 15 pièces de verre maximum.

• ou en 1 journée et demi si vous souhaitez prendre le temps et réaliser un vitrail de 20 x 20cm de 20 à 25 pièces de verre max.

Laurent proposera régulièrement des stages, vous pouvez donc aussi prévoir un projet à réaliser en plusieurs stages.

Animé par Laurent Bellanger

Stage d’une journée ou d’une journée et demi, ouvert aux débutants.

Réalisation d’un vitrail de style « Tiffany » avec des verres « américains »

contact.aimaa@gmail.com +33 6 23 20 08 86 https://ruesdesarts.odexpo.com/

Animé par Laurent Bellanger

Stage d’une journée ou d’une journée et demi, ouvert aux débutants.

Réalisation d’un vitrail de style « Tiffany » avec des verres « américains »

Animé par Laurent Bellanger

Stage d’une journée ou d’une journée et demi, ouvert aux débutants.

Réalisation d’un vitrail de style « Tiffany » avec des verres « américains » (Uroboros, Spectrum…). Techniques abordées : Recherche et préparation de votre modèle, coloration et coupe du modèle, coupe du verre, sertissage avec des ailes de cuivre, étamage.

Vous réaliserez :

• En 1 journée un petit vitrail à suspendre ou à poser de 15 x 18 cm de 10 à 15 pièces de verre maximum.

• ou en 1 journée et demi si vous souhaitez prendre le temps et réaliser un vitrail de 20 x 20cm de 20 à 25 pièces de verre max.

Laurent proposera régulièrement des stages, vous pouvez donc aussi prévoir un projet à réaliser en plusieurs stages.

Laurent Bellanger