.Tout public. gratuit

A l’occasion des Nuits de la lecture, venez découvrir le Visual Vernacular qui est un art unique développé parmi la communauté sourde . Il consiste en des gestes visuels puissants, incorporant les icônes de la langue des signes avec le langage corporel du mime. Erwan CIFRA sera présent pour vous faire découvrir cet art véritablement original et vous régaler de ses performances tout en vous racontant des histoires sans mots. Il sera là aussi pour vous expliquer son travail d’artiste. L’évènement sera accessible à tous, grâce à la présence d’interprètes LSF/Français. Entrée gratuite, Pour tous, réservation conseillée Un petit aperçu en vidéo : Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : +33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee http://bit.ly/AnimCanopee

Contact : +33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee http://bit.ly/AnimCanopee

