### Découvrez le patrimoine du village médiéval de Hierges, avec un guide, et profitez de diverses animations pour petits et grands. Au programme, retrouvez : * une exposition en plein air de peintres locaux : « Hierges, un village, des artistes ». 5 peintres et 17 toiles sont à découvrir tout au long de l’été. * des balades contées. * l’église Saint-Jean-Baptiste à découvrir librement. * les grottes à visiter le dimanche de 10h à 15h30. * diverses animations tout au long de la journée.

Gratuit. Pour les visites guidées : réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Communautaire. Pour les grottes : réservation obligatoire auprès de la mairie.

Découvrez le patrimoine du village médiéval de Hierges, avec un guide, et profitez de diverses animations pour petits et grands. Église Saint-Jean-Baptiste Rue Roger Renard, 08320 Hierges

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T21:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T21:00:00

