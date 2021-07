Découverte du village de Chavenay ÉGLISE SAINT PIERRE, 18 septembre 2021, Chavenay.

Découverte du village de Chavenay

ÉGLISE SAINT PIERRE, le samedi 18 septembre à 15:00

**Découverte du village de Chavenay** Une promenade vous entraînera à travers les rues aux noms pittoresques, souvent évocateurs du passé, et vous plongera dans un univers rural dans un cadre préservé et bien restauré. : maison du tailleur de pierre BON DESCHAMPS et ses curiosités toujours visibles, ancien presbytère XVIIIème restauré et abécédaire de l’époque conservé sur un mur, sur lequel les enfants apprenaient à lire, vieux lavoir pittoresque. Chavenay est un concentré de petites histoires dans la grande Histoire. Les Rois venaient y chasser sur leurs terres (remises à gibier), les seigneurs de la Cour y trouvaient les nourrices de leurs enfants. Le petit peuple fournissait le Château en maraîchage et autres victuailles. Les Fermiers de fermes importantes concluaient entre eux des mariages propices à leurs intérêts. Faits divers, querelles de voisinage n’étaient pas absents de la vie quotidienne, bien sûr, et ont laissé des souvenirs quelquefois savoureux. Chavenay a traversé la révolution industrielle du XIXème sans en être pour autant défiguré (Sucrerie, moulin à papier) et ses 4 moulins à farine ont été un des éléments de sa richesse. Nombreux sont ceux qui aujourd’hui nous envient un environnement protégé et des paysages bucoliques.

accès libre – renseignements 06 77 75 85 11

Découverte du village de Chavenay, visite du village de son église Millénaire et classée et de son riche passé rural

ÉGLISE SAINT PIERRE Rdv Place de l’Église Chavenay Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00