Partez à la découverte du Jurançon en voiture électrique

Le parcours sera dirigé par l'application audio WayNote.

Le départ se fera au Square Aragon à Pau. La balade durera environ 2h avec un arrêt-découverte d'un établissement labellisé Vignobles & Découvertes :

• Château Jolys

• Cave de Gan-Jurançon

• Domaine de Souch

• Château de Rousse Un quizz sera distribué, des lots seront offerts aux gagnants par tirage au sort fait le soir même ! Cet évènement s'inscrit dans une démarche slow tourisme, où le voyageur est sensibilisé aux modes de déplacement moins émetteur de C02, et est invité à ralentir pour une découverte approfondie du territoire et une rencontre avec les acteurs locaux. Alors covoiturez! Constituez un équipage de 4 personnes. Si vous êtes un nombre inférieur à 4, votre équipage sera potentiellement complété dans l'esprit du covoiturage. Inscrivez-vous dès maintenant ! +33 6 24 85 24 73

Le parcours sera dirigé par l’application audio WayNote.

Le départ se fera au Square Aragon à Pau. La balade durera environ 2h avec un arrêt-découverte d’un établissement labellisé Vignobles & Découvertes :

• Château Jolys

• Cave de Gan-Jurançon

• Domaine de Souch

Eden Auto

Square Aragon Boulevard des Pyrénées Pau

