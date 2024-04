Découverte du verger de Cluny Parc de Cluny Thiais, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T15:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T15:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Découverte du verger du parc de Cluny proposée à 15 heures et 16 heures, par la Ville en partenariat avec l’association Les Croqueurs de Pommes Ile-de-France : présentation des pommiers et poiriers sélectionnées et de l’enjeu de la sauvegarde des variétés franciliennes, échanges sur les pratiques arboricoles.

Parc de Cluny Rue Maurepas 94320 Thiais Thiais 94320 Val-de-Marne Île-de-France 01 48 92 42 23 [{« type »: « phone », « value »: « 01 48 92 42 23 »}] Le parc de Cluny est composé de micro-paysages : place carrée, parcours en sous-bois, jardin d’eau, terrasse haute, …. Il offre calme et recueillement en centre-ville. Sa situation en surplomb en fait un balcon magistral pour appréhender une vue d’ensemble de la ville. Le parc de Cluny dispose de 2 entrées : rue Maurepas et rue Gustave Léveillé

©Ville de Thiais