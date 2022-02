Découverte du vélo électrique Agence Infrep Touques Catégories d’évènement: Calvados

Touques

Découverte du vélo électrique Agence Infrep, 23 mars 2022, Touques. Découverte du vélo électrique

Agence Infrep, le mercredi 23 mars à 09:30

Vous souhaitez découvrir le vélo électrique ? Vous souhaitez vous remettre en selle ? Cet atelier est fait pour vous ! Séance découverte d’une heure environ animée par l’INFREP.

Gratuit sur inscription. Horaire confirmé lors de l’inscription.

Atelier de découverte et de prise en main du vélo électrique Agence Infrep 26 rue du docteur lainé 14800 Touques Touques Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-23T09:30:00 2022-03-23T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Touques Autres Lieu Agence Infrep Adresse 26 rue du docteur lainé 14800 Touques Ville Touques lieuville Agence Infrep Touques Departement Calvados

Agence Infrep Touques Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/touques/

Découverte du vélo électrique Agence Infrep 2022-03-23 was last modified: by Découverte du vélo électrique Agence Infrep Agence Infrep 23 mars 2022 Agence Infrep Touques Touques

Touques Calvados