Nantes L'Ilot Familles Loire-Atlantique, Nantes Découverte du vélo Cargo avec l’Ilot Famille L’Ilot Familles Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Découverte du vélo Cargo avec l’Ilot Famille L’Ilot Familles, 11 septembre 2021, Nantes. Découverte du vélo Cargo avec l’Ilot Famille

du samedi 11 septembre au dimanche 26 septembre à L’Ilot Familles

Dans le cadre du Pays de la Loire Energie Tour, l’Ilot Familles propose plusieurs demi-journées de manifestations pour les personnes désireuses de découvrir la pratique du vélo cargo et de se familiariser à son usage. L’association proposera donc deux temps : * Découverte théorique des avantages de ce mode de locomotion * Découverte pratique en milieu urbain ### Au programme de ces animations 9h30 – 10h00 : Accueil des participants sur le site de location, de préférence sur inscription, le nombre de vélos cargo étant limité Information sur les avantages du vélo cargo et échanges sur ce sujet **Mise en selle, explication du fonctionnement d’un vélo cargo avec assistance électrique sur l’esplanade des chantiers** **Balade autour de l’Ile de Nantes pour appréhender la circulation en vélo cargo en milieu urbain** Arrêt au parc du Crapa (pause détente pour les enfants de 30 min et échange sur la pratique) Retour par la rive droite de la Loire Réponse aux questions des participants Chaque animation est prévue sur une durée de 3 heures maximum.

Entrée Libre

Venez découvrir et vous initier au vélo cargo L’Ilot Familles Parc des Chantiers 44200 Nantes Nantes Île de Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T09:30:00 2021-09-11T12:30:00;2021-09-12T09:30:00 2021-09-12T12:30:00;2021-09-25T09:30:00 2021-09-25T12:30:00;2021-09-26T09:30:00 2021-09-26T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu L'Ilot Familles Adresse Parc des Chantiers 44200 Nantes Ville Nantes lieuville L'Ilot Familles Nantes