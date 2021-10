Anneyron Anneyron Anneyron, Drôme Découverte du TREC (équitation) Anneyron Anneyron Catégories d’évènement: Anneyron

Drôme

Découverte du TREC (équitation) Anneyron, 4 novembre 2021, Anneyron. Découverte du TREC (équitation) 2021-11-04 09:00:00 09:00:00 – 2021-11-04 17:00:00 17:00:00 Ferme équestre des collines 585 route des Teppes et Moiles

Anneyron Drôme Anneyron Découverte du TREC (techniques de randonnée équestre de compétition. Un ensemble d’épreuves réunies au sein d’une même compétition, qui a pour objectif de faire ressortir les qualités d’un couple cheval et cavalier. arnaudhr@yahoo.fr +33 6 78 46 47 77 https://www.ferme-equestre-des-collines.com/ dernière mise à jour : 2021-09-28 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

Détails Catégories d’évènement: Anneyron, Drôme Autres Lieu Anneyron Adresse Ferme équestre des collines 585 route des Teppes et Moiles Ville Anneyron lieuville 45.24269#4.92706