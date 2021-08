Celles Atelier Art'Pierre Celles, Dordogne Découverte du travail de la pierre du Pays Perigord vert Atelier Art’Pierre Celles Catégories d’évènement: Celles

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Atelier Art’Pierre Tarif : 15 euros de l’heure.

Initiation taille de pierre tendre du Périgord vert. Atelier Art’Pierre 24600 Celles Celles Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00

