Découverte du travail artisanal de la laine

2022-08-23 14:15:00 – 2022-08-23 17:00:00 Démonstration : cardage, filage, feutrage de laine avec outils anciens. Balade dans la ferme, musée de la laine, animaux, potager, expos 'Histoire de la confiture' et 'Histoire de la ferme Jardin mod kozh', atelier feutrage de laine. Produits fermiers : Créations/pelotes laine, confitures, bocaux, tomates anciennes. Buvette/café/gâteaux.

