Molsheim Bas-Rhin Molsheim Des amoureux de l’histoire du chemin de fer ont perénisé à l’échelle 1/20ème le train qui relia autrefois Saverne à Molsheim en reproduisant de nombreux bâtiments et ouvrages d’art se trouvant sur la ligne.

C’est une balade dans le passé et une petite leçon d’histoire. Simulateur de train.

Exposition également de modèles réduits de voitures Bugatti.

