du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de plein air de l'Etang rouge

Rencontrez Daniel Gaudin et découvrez le tournage sur bois à l’Etang rouge ! Daniel Gaudin a découvert le tournage sur bois sur internet. Lui, qui avait toujours aimé travailler le bois, n’avait aucun matériel : le tournage sur bois fut une évidence ! Il a commencé par une semaine d’initiation chez M. Philipe Bourgeat pour ensuite rejoindre, quelques années après, l’association des “tourneurs de Franche-Comté” où il a rencontré beaucoup de passionnés qui lui ont permis d’évoluer dans sa technique. Malgré cela, il s’est tourné vers l’école de tournage “Jean-François Escoulen” dans les gorges du Verdon où il a pu côtoyer les meilleurs. Entretemps, il a également rejoint une autre association TABP (Tourneurs et Arts du Bois en Provence) où il a appris énormément. Son conseil pour évoluer dans le tournage ? Se tenir au courant des nouvelles techniques, des nouveaux produits et matériels et rencontrer d’autres tourneurs.

Gratuit | entrée libre

A l'occasion des Journées du Patrimoine, Daniel Gaudin, tourneur sur bois à Laperrière-sur-Saône, vous présente son travail tout en fabriquant de petits objets à l'aide de son tour à bois. Musée de plein air de l'Etang rouge Route de Franche-Comté, 21250 Seurre

