DECOUVERTE DU TOURISME DE PROXIMITE EN GUADELOUPE LYCEE POLYVALENT HYACINTHE BASTARAUD Grand-Bourg, vendredi 22 mars 2024.

DECOUVERTE DU TOURISME DE PROXIMITE EN GUADELOUPE La Fédération du Tourisme de Proximité de Guadeloupe rencontre les élèves du lycée professionnel de Marie-Galante Vendredi 22 mars, 08h30 LYCEE POLYVALENT HYACINTHE BASTARAUD

Début : 2024-03-22T13:30:00+01:00 – 2024-03-22T17:00:00+01:00

Afin de promouvoir les différents métiers en lien avec l’hébergement touristique et les activités de loisirs, la FTPG animera une rencontre débat à destination des lycées et collégiens de 3eme dans le cadre de leur orientation professionnelle. Autout d’activités ludiques, l’objectif est de sensibiliser les jeunes élèves aux différentes facettes de nos métiers et aux débouchés que peut proposer notre secteur d’activité.

LYCEE POLYVALENT HYACINTHE BASTARAUD Rue de la savane MARIE-GALANTE Grand-Bourg 97112 Guadeloupe Guadeloupe