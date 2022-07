Découverte du tir à l’arc Noiron-sur-Seine Noiron-sur-Seine Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Noiron-sur-Seine

Découverte du tir à l’arc Noiron-sur-Seine, 21 septembre 2022, Noiron-sur-Seine. Découverte du tir à l’arc

Rue de l’Ormeau Noiron-sur-Seine Côte-d’Or

2022-09-21 – 2022-09-21 Noiron-sur-Seine

Côte-d’Or Noiron-sur-Seine EUR 10 10 Sous l’œil et les conseils avisés de Christian, découvrez le tir à l’arc, discipline qui allie plaisir et concentration. Essayez-vous pendant une heure en vous amusant sur toutes sortes de cibles ! contact@tourisme-chatillonnais.fr +33 3 80 91 13 19 Sous l’œil et les conseils avisés de Christian, découvrez le tir à l’arc, discipline qui allie plaisir et concentration. Essayez-vous pendant une heure en vous amusant sur toutes sortes de cibles ! Noiron-sur-Seine

dernière mise à jour : 2022-07-26 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Noiron-sur-Seine Autres Lieu Noiron-sur-Seine Adresse Rue de l'Ormeau Noiron-sur-Seine Côte-d’Or Ville Noiron-sur-Seine lieuville Noiron-sur-Seine Departement Côte-d’Or

Découverte du tir à l’arc Noiron-sur-Seine 2022-09-21 was last modified: by Découverte du tir à l’arc Noiron-sur-Seine Noiron-sur-Seine 21 septembre 2022 Rue de l'Ormeau Noiron-sur-Seine Côte-d’Or

Noiron-sur-Seine Côte-d’Or