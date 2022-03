Découverte du Tir à l’arc Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse

2022-03-19 14:30:00 – 2022-03-19 18:00:00

Argenton-sur-Creuse Indre L’Archer Club Argentonnais vous invite à découvrir le tir à l’arc, initiation gratuite à partir de 7 ans. Découverte du Tir à l’arc +33 7 68 33 30 37 L’Archer Club Argentonnais vous invite à découvrir le tir à l’arc, initiation gratuite à partir de 7 ans. ©archerclubargenton

