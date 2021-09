Libourne Liburnia Gironde, Libourne Découverte du théâtre et présentation de la saison 2021/2022 Liburnia Libourne Catégories d’évènement: Gironde

### Venez découvrir le théâtre, ses coulisses et suivre, en petit comité, la présentation de la saison. Un moment de convivialité et d’échanges ! Samedi 18 septembre : 11h, 15h, 18h30 : Visite du Théâtre « Côté coulisses » (durée 45min) 12h, 16h, 19h30 : Présentation de la saison/goûter/apéritif (durée 1h30) Dimanche 19 septembre : 11h : Visite du Théâtre « Côté coulisses » (durée 45min) 12h : Présentation de la saison/apéritif (durée 1h30) Profitez également, sur le parvis du théâtre, d’une exposition autour de l’histoire du théâtre le Liburnia.

Gratuit. Réservation obligatoire. 20 places maximum par visite. Masque et pass sanitaire obligatoires.

Liburnia 14 rue Donnet, 33500 Libourne Libourne Château La Ganne Gironde

