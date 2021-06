Découverte du théâtre d’improvisation Les Hôpitaux-Neufs, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Les Hôpitaux-Neufs.

Découverte du théâtre d’improvisation 2021-07-08 – 2021-07-08

Les Hôpitaux-Neufs Doubs Les Hôpitaux-Neufs

Venez découvrir la magie de l’impro dans une atmosphère bienveillante et détendue. Baptiste, qui propose cet atelier, partagera avec vous quelques outils pratiques, puis nous nous laisserons emporter par les histoires imaginées ensemble. On finira en buvant un verre au Vert Clair pour débriefer.

Gratuit et ouvert à tous à partir de 16 ans.

+33 6 83 71 78 01

Venez découvrir la magie de l’impro dans une atmosphère bienveillante et détendue. Baptiste, qui propose cet atelier, partagera avec vous quelques outils pratiques, puis nous nous laisserons emporter par les histoires imaginées ensemble. On finira en buvant un verre au Vert Clair pour débriefer.

Gratuit et ouvert à tous à partir de 16 ans.

dernière mise à jour : 2021-06-24 par