Entre 1765 et 1768, Louise Élisabeth de La Rochefoucauld, duchesse d’Enville, fait aménager dans un lieu secret de son château à La Roche-Guyon, une salle de comédie comprenant machineries et décors. Situé sous le Grand Salon du Pavillon d’Enville, il compte parmi les rares théâtres de société de la seconde moitié du XVIIIe siècle encore existants. Malgré son état de délabrement, il demeure un témoin rare de conservation in situ d’un ensemble suscitant beaucoup d’émotion : machinerie scénographique, inscriptions sur les cadres des décors, les loges, l’orchestre, des traces de polychromie, des morceaux de tissus, des décors peints, le trou du souffleur…

Tarif exceptionnel Journées européennes du patrimoine : 2 €, 5 personnes maximum par passage

Théâtre du XVIIIe siècle sélectionné par la Mission Patrimoine en péril (Mission Stéphane Bern), Château de La Roche-Guyon 1 rue de l’Audience 95780 La Roche-Guyon La Roche-Guyon Val-d’Oise

