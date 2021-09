La Roche-Guyon Château de La Roche-Guyon La Roche-Guyon, Val-d'Oise Découverte du théâtre Château de La Roche-Guyon La Roche-Guyon Catégories d’évènement: La Roche-Guyon

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de La Roche-Guyon

Entrez dans l’intimité de ce lieu chargé en émotion, construit à partir de l’automne 1768, à la demande de la duchesse d’Enville. Aménagé sous le Grand Salon, ce théâtre souterrain est un exemple rare des théâtres de société de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Habituellement fermé au public pour cause de travaux de conservation préventive, le théâtre fait l’objet d’une campagne de restauration appuyée par la Mission Stéphane Bern de la Fondation du patrimoine. _11h à 13h et de 14h à 18h_ _Jauge limitée à 5 personnes, sans réservation._ _Départ devant l’entrée du théâtre située dans la Cour aux chiens, à la sortie des salons._

Tarif unique : 2€

Château de La Roche-Guyon La Roche-Guyon 1 rue de l'audience Val-d'Oise

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

