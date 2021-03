Découverte du Terroir: les caves Chatel, 30 mars 2021-30 mars 2021, Rives d'Andaine.

Au cœur du chais de vieillissement de Calvados (50 fûts), votre hôte présente l’historique du Calvados et plus particulièrement l’origine du Calvados Domfrontais issu de la Pomme et de la Poire. Il en retrace les différentes étapes depuis le ramassage des fruits jusqu’à la distillation. Il évoque le métier de négociant éleveur et les différents débouchés des produits du terroir et la création de marques déposées à base de Calvados. La visite se termine par la dégustation des produits maison tel que le Pom-Cherry et la Bagnolèse sans oublier les Calvados plus ou moins vieux. Rendez vous sur place: 20 place de l’Eglise, Rives d’Andaine. Réservation jusqu’à 11:30 le jour même à l’Office de Tourisme. Durée: 1h. (Min 10 pers/ Max 25)

