Découverte du TAIJIWUXIGONG Saint-Astier, dimanche 17 mars 2024.

Découverte du TAIJIWUXIGONG Saint-Astier Dordogne

Art énergétique chinois la pratique d’exercices pour un mieux-être physique, le calme mental, un esprit plus clair.

Journée découverte 9h30 accueil 10h-11h30 pratique, suivie d’échanges.

12h repas tiré du sac 14h-15h30 pratique, suivie d’échanges.

Sur inscription

Vous pouvez essayer l’un des 2 cours, ou les 2, selon vos envies …

Arriver un peu avant le début des horaires de pratique.

Tenue souple et chaude, chaussures légères (pratique debout).

Gymnase du Roc. Gratuit. Inscription conseillée.

BUQI, informations 06 28 04 43 60 –

https://www.federation-systeme-buqi.com/associations/buqi-perigord/journee-decouverte-pour-tous/ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 09:30:00

fin : 2024-03-17

Gymnase du Roc

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Découverte du TAIJIWUXIGONG Saint-Astier a été mis à jour le 2024-02-13 par Vallée de l’Isle en Périgord