Découverte du Taïchi, 14 août 2022, .

Découverte du Taïchi



2022-08-14 – 2022-08-14

Sans réservation. Prévoir une tenue et des chaussures confortables. Le taïchi, un mouvement lent, conscient qui va permettre l’harmonisation du corps et de l’esprit. Au fur et à mesure des séances, l’amélioration de la souplesse et de l’équilibre, de la respiration et des tensions musculaires va de pair avec la détente, la capacité de concentration et le lâcher prise… vers plus de vitalité et de bien-être. Venez essayer !

Sans réservation. Prévoir une tenue et des chaussures confortables. Le taïchi, un mouvement lent, conscient qui va permettre l’harmonisation du corps et de l’esprit. Au fur et à mesure des séances, l’amélioration de la souplesse et de l’équilibre, de la respiration et des tensions musculaires va de pair avec la détente, la capacité de concentration et le lâcher prise… vers plus de vitalité et de bien-être. Venez essayer !

+33 6 36 09 23 68

Sans réservation. Prévoir une tenue et des chaussures confortables. Le taïchi, un mouvement lent, conscient qui va permettre l’harmonisation du corps et de l’esprit. Au fur et à mesure des séances, l’amélioration de la souplesse et de l’équilibre, de la respiration et des tensions musculaires va de pair avec la détente, la capacité de concentration et le lâcher prise… vers plus de vitalité et de bien-être. Venez essayer !

soissons ville

dernière mise à jour : 2022-07-07 par