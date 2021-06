Royère-de-VassivièreRoyère-de-Vassivière Royère-de-Vassivière Royère-de-Vassivière Creuse, ROYERE DE VASSIVIERE Découverte du stand-up paddle Royère-de-Vassivière Royère-de-Vassivière Royère-de-VassivièreRoyère-de-Vassivière Catégories d’évènement: Creuse

ROYERE DE VASSIVIERE

Découverte du stand-up paddle Royère-de-Vassivière Royère-de-Vassivière, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Royère-de-VassivièreRoyère-de-Vassivière. Découverte du stand-up paddle 2021-07-07 11:00:00 11:00:00 – 2021-07-07 12:00:00 12:00:00

Royère-de-Vassivière Creuse Royère-de-Vassivière Creuse Royère-de-Vassivière Rdv à 11h, sur la plage de Broussas, au point de location des canoës (durée 1h). Tarifs : 15€/ad, 12€/enf. Rens/Résa : 06 75 61 15 81 Envie de vous initier au stand-up paddle avant de vous lancer seul ? Alors venez apprendre les bases de cette nouvelle activité grâce aux conseils d’un moniteur diplômé. L’activité d’1h se déroule sur le lac de Vassivière, dans le cadre idéal et sécurisant de la plage de Broussas. Cette activité est accessible à tous. Déroulement : Accueil des participants, équipement. Présentation du matériel (choisir sa pagaie et son stand-up paddle). Initiation technique, mise en confiance… Mise en pratique des différents apprentissages lors d’une petite balade ponctuée de jeux. Prévoir des chaussures fermées pouvant aller dans l’eau et un maillot de bain. ckeymoutiers@gmail.com +33 6 75 61 15 81 http://www.sport-nature-eymoutiers-vassiviere.fr/ Rdv à 11h, sur la plage de Broussas, au point de location des canoës (durée 1h). Tarifs : 15€/ad, 12€/enf. Rens/Résa : 06 75 61 15 81 dernière mise à jour : 2021-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Creuse, ROYERE DE VASSIVIERE Étiquettes évènement : Autres Lieu Royère-de-Vassivière Royère-de-Vassivière Adresse Ville Royère-de-VassivièreRoyère-de-Vassivière lieuville 45.7955#1.90016