Un havre de verdure au cœur de la ville. Le parc a été restructuré en 2016 pour offrir aux visiteurs un havre de verdure en coeur de ville qui invite : à se poser sur la grande pelouse arborée pour y faire la sieste, discuter, pique-niquer. L’espace permet aussi d’y faire du sport ! à cheminer sur la voie principale pleine de prestance ou à emprunter les cheminements secondaires pour flâner dans les espaces boisés, contempler les essences d’arbres… à s’installer sur le banc de 80 mètres de long qui se déploie sur le pourtour de la butte emblématique du square et profiter du panorama reposant, à jouer sur les jeux en bois de la placette des pins : jeux de corde, pontons, toboggan… destinés aux enfants de 3 à 12 ans, à découvrir le patrimoine naturel du parc : 63 essences différentes et une centaine de variétés de vivaces, à se cultiver en admirant la statue en granit du Capitaine Dreyfus dans la clairière du Sud-Ouet du square (installation en octobre 2016) et le buste du poète alsacien Auguste Lustig. Etape du parcours Fil rouge, le square Steinbach s’illuminera la nuit sous l’action des promeneurs qui pourront, à l’aide d’un bouton poussoir, allumer des leds rouge pour mettre la butte en lumière (installation prévue en octobre 2016). Ouvert toute l’année. Superficie : 10 269 m², dont 3900 m² de pelouse Accès par les rues de la Sinne, des fleurs, Alfred Engel et l’avenue Wicky. Découverte libre Square Steinbach Place Guillaume Tell – Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin

