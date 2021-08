Ploulec'h Ploulec'h Côtes-d'Armor, Ploulec'h Découverte du site naturel et archéologique du Yaudet Ploulec’h Ploulec'h Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Découverte du site naturel et archéologique du Yaudet
2021-08-16 14:30:00 – 2021-08-16 17:30:00
Parking du Yaudet Le Yaudet
Ploulec'h

Ploulec’h Côtes d’Armor Ploulec’h Découvrez lors de cette balade le patrimoine historique et naturel de ce site d’exception qui présente à la fois des vestiges de remparts, des fortifications, des corps de garde mais également une chapelle et sa fontaine. arssat@wanadoo.fr http://arssat.info/ Découvrez lors de cette balade le patrimoine historique et naturel de ce site d’exception qui présente à la fois des vestiges de remparts, des fortifications, des corps de garde mais également une chapelle et sa fontaine. dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Côtes-d'Armor, Ploulec'h
Parking du Yaudet Le Yaudet