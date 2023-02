Découverte du site naturel des Champs Genêts et de sa gestion Aubry-le-Panthou Aubry-le-Panthou Catégories d’Évènement: Aubry-le-Panthou

Orne Aubry-le-Panthou Guidé par le technicien du Conservatoire, venez découvrir ce vaste coteau calcaire d’une très grande diversité écologique. C’est la période idéale pour y découvrir la faune et la flore spécifique des pelouses calcaires (papillons, orchidées,…) tout en y expliquant la gestion du site.

Apporter chaussures de marche – vêtements de terrain.

Réservation obligatoire.

