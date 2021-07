Puylaroque Chapelle Saint-Symphorien Puylaroque, Tarn-et-Garonne Découverte du site naturel Chapelle Saint-Symphorien Puylaroque Catégories d’évènement: Puylaroque

le dimanche 19 septembre à Chapelle Saint-Symphorien

Petite randonnée sur les causses ou dans la vallée de la sietges accompagnée par un bénévole de l’association.

Rdv à l’église, prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo

Petite randonnée accompagnéevsur les causses ou dans la vallée de la Sietges. Chapelle Saint-Symphorien Lieu-dit Saint Symphorien, 82240 Puylaroque Puylaroque Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00

