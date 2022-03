Découverte du site et du projet de restauration du jardin du Petit Perron Le Petit Perron, 4 juin 2022, Pierre-Bénite.

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Le Petit Perron

Le XVIe siècle est marqué par la découverte de terres lointaines (Amérique, Chine, etc…) dont les voyageurs pionniers rapportent des arbres et des épices inconnues en France, souvent originaires de pays plus chauds. La volonté de les implanter en France conduit les princes et riches de l’époque à adapter leurs jardins. Ainsi l’orange douce est importée de Chine par des navigateurs portugais dans les années 1500. La reine Catherine de Médicis qui en était friande, a créé de nombreuses serres pour les cultiver. A cette époque épices et plantes médicinales d’orient ou des pays chauds font fureur. Pour arroser les jardins, le Petit Perron possède un système de captage des eaux, de stockage, de citernes et de puits qui permettait de cultiver un potager en été. Les jardins sont ouverts au public pour ces journées. Vous y découvrirez nos toutes jeunes plantations de : – orangers, bigaradier, citronnier, grenadier, oliviers, néflier, etc… – plantes médicinales, dont : hysope, helichryse, santoline, rue, marjolaine, etc, etc…. Et le réseau des eaux : source, citernes, puits, fontaines, captages. Animations, buvette, crêpes, stands, jeux, présentation historique des lieux. Pique-nique tiré du sac possible.

Entrée libre

Au Petit Perron, palais de style Florentin du 16 ème siècle on évoquera un jardin de la Renaissance, ses plantes médicinales et aromatiques, adapté aux climats secs et chauds et son réseau d’eau.

Le Petit Perron 89 rue Voltaire 69310 PIERRE-BENITE Pierre-Bénite Métropole de Lyon



