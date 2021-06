Aire-sur-la-Lys Les Ballastières Aire-sur-la-Lys, Pas-de-Calais Découverte du site des Ballastières Les Ballastières Aire-sur-la-Lys Catégories d’évènement: Aire-sur-la-Lys

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Les Ballastières

Accompagné d’un guide passionné, découvrez les ballastières, anciennes carrières de ballasts et graviers transformées en espace de loisirs. Une balade d’une heure trente, dans cet espace naturel vous apprendra à mieux connaitre l’histoire de ce site et observer la faune, la flore. Départ à 15h le samedi et 10h le dimanche du parking des Ballastières.

Visite gratuite ; départ du parking des Ballastières

Cheminez dans les anciennes carrières de ballast, transformées en site naturel avec les commentaires d’un guide Les Ballastières 62,62120, chemin des Ballastières Aire-sur-la-Lys Pas-de-Calais

