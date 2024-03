Découverte du site archéologique entre chien et loup Musée des tumulus de Bougon Grézac, samedi 18 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T21:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T21:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Découverte des tumuli entre chien et loup

Visite commentée du site archéologique à la tombée de la nuit.

Profitez de l’atmosphère vespérale pour découvrir le site archéologique sous un autre jour !

Musée des tumulus de Bougon
La Chapelle, 79800 Bougon, Deux Sèvres, Nouvelle-Aquitaine, France
Grézac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
05 49 05 12 13
http://www.deux-sevres.com/musee-bougon
https://www.facebook.com/Musée-des-Tumulus-de-Bougon-195669333781007/
musee-bougon@deux-sevres.fr
https://tumulus-de-bougon.fr/infos-pratiques/billetterie-en-ligne/

©E. Brisson, Musée des tumulus de Bougon