Caen Gare SNCF de Caen Caen, Calvados Découverte du simulateur de conduite SNCF de Caen Gare SNCF de Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Découverte du simulateur de conduite SNCF de Caen Gare SNCF de Caen, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Caen. Découverte du simulateur de conduite SNCF de Caen

le samedi 18 septembre à Gare SNCF de Caen

Le métier de conducteur de train est un métier emblématique de SNCF. Certains en rêvent depuis l’enfance et d’autre découvrent cet univers plus tardivement. Les participants à l’événement auront l’occasion de découvrir les différents métiers de la traction. Suite à une courte présentation, ils pourront prendre les commandes sur un simulateur de conduite. Chaque session durera 30 minutes et se déroulera comme suit : – Présentation de la Traction – Présentation des équipes – Découverte du simulateur – Échange questions/réponses 6 créneaux de visite : 10h – 10h45 – 11h30 – 14h – 14h45 – 15h30 Groupes de : 4 personnes

Carte d’identité en cours de validité obligatoire pour la visite + ouverture des sacs (vigipirate). Age minimum 14 ans : avec un accompagnateur majeur.

Les visiteurs pourront découvrir le métier de conducteur de train : ils pourront se prêter à l’exercice sur un simulateur de conduite Gare SNCF de Caen 15 place de la gare, 14000 Caen Caen Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Étiquettes évènement : Autres Lieu Gare SNCF de Caen Adresse 15 place de la gare, 14000 Caen Ville Caen lieuville Gare SNCF de Caen Caen