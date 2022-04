Découverte du Shintaido Bojutsu Gymnase des Abondances Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

du mardi 5 avril au mardi 28 juin

Le Shintaido (Nouvelle Voie du Corps) est un art martial moderne créé dans les années 1960 par des maîtres de karaté de haut niveau à la recherche d’une pratique pacifique et bienveillant qui aide à faire face aux nouveaux types d’agressions de la société moderne. Le Bojutsu est l’étude des techniques de bâton long (le Bô) dans l’esprit du Shintaido

Entrée gratuite

Venez participer à un cours de découverte de Shintaido Bojutsu Gymnase des Abondances 48 rue des Abondances 92100 Boulogne Billancourt Boulogne-Billancourt Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine

2022-04-05T19:30:00 2022-04-05T22:00:00;2022-04-12T19:30:00 2022-04-12T22:00:00;2022-04-19T19:30:00 2022-04-19T22:00:00;2022-04-26T19:30:00 2022-04-26T22:00:00;2022-05-03T19:30:00 2022-05-03T22:00:00;2022-05-10T19:30:00 2022-05-10T22:00:00;2022-05-17T19:30:00 2022-05-17T22:00:00;2022-05-24T19:30:00 2022-05-24T22:00:00;2022-05-31T19:30:00 2022-05-31T22:00:00;2022-06-07T19:30:00 2022-06-07T22:00:00;2022-06-14T19:30:00 2022-06-14T22:00:00;2022-06-21T19:30:00 2022-06-21T22:00:00;2022-06-28T19:30:00 2022-06-28T22:00:00

