Découverte du sentier paysagé de la butte de la Vierge Monbahus

2022-07-05 – 2022-07-05

Monbahus Lot-et-Garonne Monbahus

EUR 4 4 Jean Marie GARY, raconteur de pays vous accompagnera jusqu’à la butte de la Vierge et vous fera découvrir l’histoire des moulins, du village, de ses paysages et les 6 tables d’orientation et de lecture de paysage via un parcours initié par le CEDP 47 (Centre d’Étude et de Découverte du Paysage)

+33 5 53 01 62 17

LEZBROZ

Monbahus

