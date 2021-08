Fonsorbes Parc des Lavoirs Fonsorbes, Haute-Garonne Découverte du sentier patrimoine Parc des Lavoirs Fonsorbes Catégories d’évènement: Fonsorbes

Parc des Lavoirs, le dimanche 19 septembre à 14:00

Inauguration du sentier n°1 du patrimoine avec ses panneaux explicatifs, sa plaquette tout public et son livret jeu. Découverte du parcours géocaching. Participation et interventions des membres de l’ “Atelier du Patrimoine”. Arrêt guinguette et pauses artistiques. Parcours pédestre guidé sur le sentier du patrimoine, entre nature et culture, avec des temps d’animations (chants, danse, musique, lectures) Parc des Lavoirs Rue de l’église 31470 Fonsorbes Fonsorbes Trépadé Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:30:00

