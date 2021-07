Bourg-Saint-Maurice Route de Vulmix Bourg-Saint-Maurice, Savoie Découverte du sentier du Fort de Vulmix Route de Vulmix Bourg-Saint-Maurice Catégories d’évènement: Bourg-Saint-Maurice

L’association de Vulmix vous propose une randonnée sur le nouveau sentier du Tour du Fort : 1km800 et 180 m. de dénivelé. Vous pourrez découvrir la Casemate du projecteur, unique dans les Alpes, la tranchée de défense rapprochée, et faire le tour du Fort avec le fossé et sa grille de protection, les 4 casemates, les 2 tourelles et le coffre de contrescarpe. La visite pourra se poursuivre avec la visite intérieure du Fort (uniquement sur réservation au 06 72 69 62 53 au plus tard la veille). VG sam 9h Durée 2h Prévoir des chaussures de marche. RV au pont de l’Arbonne sur la route de Vulmix (au bord de la D86)

