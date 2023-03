Découverte du sentier des pommes suivi d’un atelier de cuisine végétale crue avec dégustation Herrlisheim Catégories d’Évènement: 67850

67850 EUR L’association d’arboriculture de Herrlisheim et Laura de l’entreprise « Ramène ta Quetsche », vous proposent une matinée riche en vitamines ! Au programme ; découverte du sentier des pommes (départ à 9h15 devant le verger associatif – rue du Rhin – durée : environ 1h) suivi d’un atelier de cuisine crue végétale. Un apéritif à base de fruits et légumes de saison sera réalisé de façon collégiale et finalisé par une dégustation. Places limitées. Inscription obligatoire au 06 33 35 37 92 ou ramenetaquetsche@gmail.com. Date limite d’inscription : 26 juin. Nombre de participants : minimum 3, maximum 12. +33 6 64 75 58 30 Herrlisheim

