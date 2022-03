Découverte du sentier bilingue des poètes alsaciens Soultzmatt Soultzmatt Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Soultzmatt

Découverte du sentier bilingue des poètes alsaciens Soultzmatt, 2 avril 2022, Soultzmatt. Découverte du sentier bilingue des poètes alsaciens Soultzmatt

2022-04-02 14:30:00 – 2022-04-02 17:30:00

Soultzmatt Haut-Rhin Soultzmatt Visite commentée sur le sentier bilingue des poètes alsaciens à Soultzmatt. Au programme : poésie, musique, paysages, romantisme et dégustation de vins de la Vallée Noble. Visite guidée gratuite, dégustation de vins du Zinnkoepflé et de la vallée noble, animation musicale, rencontre avec les associations culturelles engagées pour la culture régionale. +33 3 89 47 00 01 Visite commentée sur le sentier bilingue des poètes alsaciens à Soultzmatt. Au programme : poésie, musique, paysages, romantisme et dégustation de vins de la Vallée Noble. Soultzmatt

dernière mise à jour : 2022-03-15 par Office de tourisme de Guebwiller Soultz et des pays du Florival

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Soultzmatt Autres Lieu Soultzmatt Adresse Ville Soultzmatt lieuville Soultzmatt Departement Haut-Rhin

Soultzmatt Soultzmatt Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soultzmatt/

Découverte du sentier bilingue des poètes alsaciens Soultzmatt 2022-04-02 was last modified: by Découverte du sentier bilingue des poètes alsaciens Soultzmatt Soultzmatt 2 avril 2022 Haut-Rhin Soultzmatt

Soultzmatt Haut-Rhin