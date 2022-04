Découverte du savoir-faire Flamanville, 19 mai 2022, Flamanville.

Découverte du savoir-faire Flamanville

2022-05-19 – 2022-05-19

Flamanville 76970 Flamanville

Benoît Lemercier produit et vend du cidre brut, doux ou demi-sec et rosé, des apéritifs de Normandie, de l’eau de vie de cidre, des jus de pomme et du vinaigre de cidre. Récompensé au Salon de l’Agriculture: or pour le jus de pomme, argent pour le cidre brut et bronze pour le cidre doux. Venez profiter de l’occasion pour découvrir les secrets de fabrication du cidre avec Benoît Lemercier.

benoit.lemercier@orange.fr +33 2 35 96 85 70

Flamanville

