Craponne-sur-Arzon Haute-Loire Venez découvrir le savoir-faire de nos dentellières, de 14h à 17h au Bureau d’Information Touristique. craponne@lepuyenvelay-tourisme.fr +33 4 71 03 23 14 https://www.lepuyenvelay-tourisme.fr/ Place du For Bureau d’Information Touristique de Craponne Craponne-sur-Arzon

