DÉCOUVERTE DU SASHIKO BRODERIE BIBLIOTHEQUE OLYMPE DE GOUGES La Bernerie-en-Retz, samedi 23 mars 2024.

DÉCOUVERTE DU SASHIKO BRODERIE BIBLIOTHEQUE OLYMPE DE GOUGES La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Rencontre avec Michiyo Touron pour cette démonstration hors du commun.

La broderie Sashiko est une technique de broderie traditionnelle japonaise qui utilise des points de couture de base pour créer des motifs géométriques et des dessins abstraits.

Utilisée historiquement pour rapiécer des vêtements, les rendre plus solides ou les matelasser, elle sert également à des fins décoratives



14h-15h exposition d’ouvrages entrée libre

15h-17h / atelier broderie sashiko / 5 places / adultes sachant coudre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:00:00

fin : 2024-03-23 15:00:00

BIBLIOTHEQUE OLYMPE DE GOUGES 3 chaussée du Pays de Retz

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire bibliotheque.labernerie@gmail.com

