Ruches et Abeilles du Domaine national du Louvre et des Tuileries —————————————————————– ### Venez découvrir les secrets de la gestion du Rucher du Domaine national du Louvre et des Tuileries Un atelier de découverte du monde apicole sera animé au jardin des Tuileries par l’apiculteur du rucher du Domaine National du Louvre et des Tuileries. Grâce à une ruche vitrée, vous pourrez observer la reine et ses ouvrières, découvrir les produits de la ruche (cire, propolis), comprendre le rôle des pollinisateurs, aborder les différentes étapes de la récolte du miel. Vous apprendrez pourquoi l’exposition du jardin des Tuileries, son implantation en bord de Seine, sa composition végétale constituent un site privilégié pour l’accueil des abeilles.

Gratuit, sans réservation préalable

Jardin des Tuileries Avenue du General Lemonnier 75001 Paris

