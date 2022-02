Découverte du rucher des Amis de Chassenon Les jardins de Pline l’ancien – Cassinomagus, 4 juin 2022, Chassenon.

Découverte du rucher des Amis de Chassenon

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Les jardins de Pline l’ancien – Cassinomagus

L’association des Amis de Chassenon vous propose de découvrir le rucher implanté dans le jardin de Pline l’Ancien afin d’en apprendre plus sur nos amies les abeilles ! (visites toutes les demi-heures entre 14h et 16h30, pas de supplément)

Sur inscription. Tarifs : 7€, 4€ pour les 6-18 ans, gratuit -6 ans et personnes en fauteuil roulant, 5€ pour étudiants, personnes en situation de handicap et demandeurs d’emploi.

Venez en apprendre plus sur le miel et les abeilles !

Les jardins de Pline l’ancien – Cassinomagus Lieu-dit Longeas, 16150 Chassenon, Charente, Nouvelle-Aquitaine Chassenon Charente



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T16:30:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T16:30:00