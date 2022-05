Découverte du Ried de la Bruche en canoë-kayak Molsheim Molsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Molsheim

Découverte du Ried de la Bruche en canoë-kayak Molsheim, 1 juin 2022, Molsheim.

2022-06-01 – 2022-06-30

Molsheim Bas-Rhin EUR Bruche Sport Passion de Molsheim propose de découvrir les magnifiques paysages du Ried de la Bruche, et le canoé-kayak, une activité qui permet de se dépenser autant que de se ressourcer. Faites le plein de nature !

Le guide parlera de la faune et de la flore particulière à la Bruche mais également de l’entretien de cet écosystème fragile. La matinée sera consacrée à l’initiation au maniement des embarcations et au déjeuner (repas tiré du sac, non-fourni)

Durant environ 3h, l’après-midi, le groupe naviguera le long de la Bruche. Pensez à prévoir des vêtements de rechange. Initiation au canoë-kayak tout en découvrant la faune, la flore et les spécificités du ried de la Bruche +33 3 88 50 12 50 Bruche Sport Passion de Molsheim propose de découvrir les magnifiques paysages du Ried de la Bruche, et le canoé-kayak, une activité qui permet de se dépenser autant que de se ressourcer. Faites le plein de nature !

