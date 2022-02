Découverte du retable du maître autel de Saint-Sauveur Redon Redon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Redon Ille-et-Vilaine Construit sous l’impulsion du cardinal de Richelieu au XVIIe siècle, le retable du maître autel de Redon est un élément architectural emblématique de l’abbatiale Saint-Sauveur de Redon. Dans le cadre des travaux de rénovation de l’abbatiale, cet ensemble impressionnant sera démonté pour être restauré pierre après pierre. L’association des amis de l’Abbatiale, en partenariat avec la mairie de Redon vous propose de redécouvrir ce joyau classé monument historique avec le P. Roger Blot, spécialiste du patrimoine historique et religieux de l’Ille-et-Vilaine. amisdelabbatiale@gmail.com Construit sous l’impulsion du cardinal de Richelieu au XVIIe siècle, le retable du maître autel de Redon est un élément architectural emblématique de l’abbatiale Saint-Sauveur de Redon. Dans le cadre des travaux de rénovation de l’abbatiale, cet ensemble impressionnant sera démonté pour être restauré pierre après pierre. L’association des amis de l’Abbatiale, en partenariat avec la mairie de Redon vous propose de redécouvrir ce joyau classé monument historique avec le P. Roger Blot, spécialiste du patrimoine historique et religieux de l’Ille-et-Vilaine. Place Saint-Sauveur Eglise abbatiale Saint-Sauveur Redon

