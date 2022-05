Découverte du répertoire du shakuhachi par DANIEL LIFERMANN Salle Kernéis, 4 juin 2022, Daoulas.

**Importée de Chine à la toute fin du IVe siècle, la flûte traditionnelle japonaise, shakuhachi, se distingue par le jeu très subtil sur la hauteur du son que sa conception offre. Instrument de la cour impériale, puis de méditation au sein des sectes bouddhistes, celui-ci dépasse son cadre de jeu classique et contemplatif à partir de 1868, date marquant la fin de la féodalité au Japon. Depuis, son répertoire s’est élargi vers d’autres horizons, jusqu’à aujourd’hui, comme celui de la musique jazz et contemporaine.** ### PROGRAMME PÉDAGOGIQUE Issues d’une tradition plus que millénaire, ces pièces musicales transmises de maître à disciple invitent à une autre approche des espaces de liberté artistique. En-deça des mélodies et des formes rythmiques, l’expression personnelle se joue à un niveau presque microscopique, accessible par une grande concentration et par une connexion intense entre le corps et l’instrument de musique ou la voix. Des petits exercices collectifs permettront de découvrir cette approche musicale qui correspond à des enjeux fondamentaux pour tous les styles musicaux, savants ou populaires. Le travail sur l’ornementation et le phrasé singuliers des répertoires du shakuhachi pourra aussi intéresser les musiciens et musiciennes qui cherchent à enrichir leur jeu, à trouver d’autres manières de faire sonner leur voix ou leur instrument. Comme dans les répertoires de musique traditionnelle de nombreux endroits du monde, dont la Bretagne, la musique de shakuhachi invite aussi à sortir du temps mesuré et se déploie dans un temps qui est plus physiologique, relié directement à la respiration de l’interprète, à ses émotions. ### PUBLIC Tous instrumentistes à vent pouvant jouer dans un collectif acoustique, et chanteurs·euses. ### RENSEIGNEMENTS **Date** : Samedi 4 juin 2022 **Événement** : Logonna Japan Festival **Lieu** : À la salle Kernéis **Adresse** : Espace Kerneis, Route D’Irvillac, Daoulas 29460 **Horaires** : 10h-13h **Durée** : 3h **Effectif maximum** : 15 participants **Coût pédagogique** : 30€ (+ 5€ d’adhésion à l’association Drom) ### INSCRIPTIONS Dans le limite des places disponibles. manon.riouat[@]drom-kba.eu 06 77 45 34 91 ### EN PARTENARIAT AVEC [LA GRANDE BOUTIQUE](https://www.lagrandeboutique.fr/spectacle/festival-le-plancher-du-monde/)

