Baugé-en-Anjou, le samedi 7 mai à 10:00

**Venez découvrir la biodiversité de proximité au sein d’un site classé refuge LPO. Nous prendrons le temps de découvrir les oiseaux mais pas que ! Nous aborderons aussi les modes de gestion visant à favoriser la biodiversité dans vos jardins.** _Famille_ _Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo._ _En partenariat avec LPO Anjou._ _Renseignements et inscription auprès de la mairie de Baugé en Anjou._

Sur inscription 02 41 84 12 12 – Gratuit

Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire

2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T12:00:00

Maine-et-Loire