le samedi 18 septembre à Maison de quartier Maison-Blanche

### L’équipe de la Maison de Quartier retrace l’histoire de Maison-Blanche au travers d’une exposition de documents d’archives. Sur les ordinateurs à disposition, vous pourrez expérimenter le jeu vidéo créé pour les 100 ans du quartier ! _L’accès au jeu vidéo sera géré par l’équipe de la Maison de Quartier en fonction de l’affluence du public._

Gratuit. Entrée libre. L’accueil des visiteurs se fera en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

Maison de quartier Maison-Blanche 41 boulevard des Bouches-du-Rhône, 51100 Reims Reims Maison Blanche Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

